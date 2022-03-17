Омск, 17 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. В честь Крымской весны в Омске пройдёт спортивно-культурный праздник. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Пресс-центр администрации Баранула «Крымская весна» в Барнауле. Митинг

18 марта омичей и гостей города приглашают в крытый манеж спорткомплекса «Красная звезда», где состоится спортивно-культурный праздник «Крымская весна. Мост единения и мира». Мероприятие посвящено празднованию восьмой годовщины присоединения Крыма и Севастополя к России.

В манеже будут работать познавательные и спортивные локации, специально оформленные фотозоны, видеоэкспозиция и фотовыставка «Крым».

Концертная программа начнётся в 17:00 по местному времени. На сцене выступят известные омские коллективы.

Завершится праздник просмотром художественного фильма «Балканский рубеж». Начало сеанса — в 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе полуострова и города Севастополя. Более 90% проголосовало за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о вступлении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

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