Москва, , 05:16 — REGNUM Примером особого цинизма среди газет, тиражирующих дезинформацию назвала публикацию в итальянской газете La Stampa официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала 17 марта в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Итальянское издание опубликовало на передовице фотографии погибших после удара «Точкой-У» жителей Донецка, выдав их за киевлян. Весь выпуск газеты вышел под заголовком «Бойня», а фото последствий обстрела Донецка украинскими боевиками были озаглавлены: «Так Киеву грозит последний штурм».

Публикация вызвала возмущение у официального представителя МИД России. Она назвала публикацию «примером особого цинизма» и «показательным фейком», по словам дипломата, в таком мире, придуманном западными СМИ, вынуждены жить люди в России уже много лет.

«Видимо, фото из ДНР оказалась слишком хороша, чтобы не использовать ее, и итальянским журналистам было все равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян. Все сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре. И никому нет дела до правды. Все обслуживают одну сторону баррикад», — отметила Захарова.

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