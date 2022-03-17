Тюмень, 17 марта, 2022, 05:13 — ИА Регнум. В Тюменской области с 1 июля 2022 года увеличится плата за ряд коммунальных ресурсов. Об этом сообщает региональный департамент тарифной политики.

Тарифы ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги в Тюмени вырастут в среднем на 14,9%, а в Тюменской области — на 3,4%.

«Тюмень Водоканал» повысит тариф на питьевую воду в Тюмени на 4,99 рублей за кубометр, а за водоотведение — на 3,16 рублей. На электрическую энергию и обращение с твёрдыми коммунальными отходами во втором полугодии 2022 года тарифы увеличатся не более, чем на 3,4%, а именно на 0,07 рублей за кВт/ч и на 4,97 рублей с человека соответственно.

Увеличение тарифов в Тюмени на большую сумму, чем в области обусловлено необходимостью исполнения мероприятий инвестиционных программ ООО «Тюмень Водоканал» (в сфере водоснабжения и водоотведения) и АО «УСТЭК» (в сфере теплоснабжения), поясняют в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с января 2022 года плата за обращение с отходами для бизнеса возросла в 3−10 раз.