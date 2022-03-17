Москва, 17 марта, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Если Россия пойдет хоть на малейшую уступку Украине, нацистские настроения внутри Украины будут нарастать, а поддержка власти внутри России рухнет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Самый сложный вопрос заключается в том, что с ними делать после конца операции. Это сложнейший вопрос. Лаврентий Павлович Берия с западной Украиной разбирался с 1945 по 1952 год, еле закончили это. Тут ситуация гораздо серьезнее. И умоляю всех понять одну вещь: конечно, украинский народ — братский народ, безумно много близкого, конечно, это фактически один из южнорусских народов. Но эти 8 лет промывания мозгов и 30 лет предыдущих… Это все привело к очень большим сдвигам в менталитете. Есть люди, которые примут нас с цветами, но есть и другие», — заявил Кургинян.

По его словам, как только Россия в вопросе демилитаризации и денацификации Украины пойдет хоть на малейшую уступку, все реваншистские настроения внутри Украины будут подыматься как на дрожжах и финансироваться из-за рубежа. Но помимо фактора украинского общества, есть еще и немаловажный фактор российского общества, заметил политолог.

«Наше общество сейчас поставлено в условия некоторых проблем. Не будет говорить, что их нет: курс доллара-рубль и так далее и тому подобное. Оно великолепно все терпит и говорит: «Вот только это завершите, только сделайте так, чтобы вот тут все было хорошо, но окончательно». Как только возникнет вопрос, что это подвешенный вариант, что это опять какая-то паллиативная конструкция, общественные настроения, которые сейчас поднялись в сторону Кремля вот так вот, они рухнут вниз, а настроения антинациональных групп, они будут такими же как есть и будут только нагнетаться», — продолжил Кургинян.

Политолог отметил, что в сложившейся ситуации совершенно неясно, каким образом можно осуществлять австрийский и шведский сценарии «нейтралитета» Украины, о которых заявил ранее глав российской переговорной делегации по Украине Владимир Мединский.