Хабаровск, 17 марта, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Хабаровский край вместе со всей страной отметит восьмую годовщину Крымской весны 18 марта и выразит поддержку в признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Крымская весна» на Манежной площади

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"Мероприятия, посвященные Крымской весне, проводятся в целях укрепления единства и целостности страны», — сказал и. о. председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Евгений Рыбак.

В Хабаровске 17 и 18 марта в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» состоится интеллектуальная молодежная игра «Октагон» на тему «Крым — Россия! Вместе навсегда!». В игре примут участие более 120 человек в составе 16 команд. Это школьники, студенты и представители молодежных общественных организаций.

Кроме того, в «Арсенальце» пройдёт выставка детских рисунков «Крым — Россия! Вместе навсегда!» и книжно-иллюстративная экспозиция «Культурное наследие Крыма» Дальневосточной государственной научной библиотеки.

В краевом дворце культуры профсоюзов пройдет митинг-концерт. В поддержку президента России Владимира Путина и проводимой им политики выскажутся руководители правительства края, общественных организаций и лидеры общественного мнения. Аналогичный концерт пройдет и в Комсомольске-на-Амуре.

В Хабаровском краевом театре музыкальной комедии покажут спектакль «Севастопольский вальс», повествующий о событиях 1942 года.

Во всех более чем 350 школах края пройдут классные часы и дополнительные уроки истории. Ученикам расскажут об исторической общности народов России, чувстве патриотизма, единства и гордости за свою многонациональную страну. Также дети узнают о событиях марта 2014 года и о Крымской весне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону 18 марта пройдёт фестиваль «Крымская весна», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.