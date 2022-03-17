Москва, 17 марта 2022, 04:50 — REGNUM Шведский или австрийский сценарий нейтралитета для Украины невозможен, потому что нацисты сами себя денацифицировать не будут, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
По его словам, даже с этими как бы «нейтральными» государствами вопрос очень непростой, поскольку у этих стран есть хоть какая-то основательность и тип жизни, который позволяет рассчитывать на то, что они будут спокойно существовать и Россию не трогать. Но это категорически не случай Украины.
Далее Кургинян отметил, что Украина — это абсолютно подконтрольная подмандатная США территория, стало быть, возникает вопрос, с кем и какой Россия собирается заключать договор: с США, или с Украиной?
Он добавил, что на Украине и на Западе продолжается наращиваться милитаристическая истерика, и каким образом договор с Украиной все это прекратит, непонятно, а главное, непонятно, под чьи гарантии все это будет осуществляться. И если речь о договоренностях, встает вопрос, зачем было начинать военную спецоперацию?
Осложняется ситуация тем, что Запад сознательно осуществлял милитаризацию Украины, помогая ей разрабатывать биологическое и ядерное оружие, и если Россия допустит с действующей украинской властью какие-то договоренности, без ее капитуляции и смены, то процесс милитаризации будет не только продолжен, но и многократно усилен.