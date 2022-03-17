Москва, 17 марта, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Шведский или австрийский сценарий нейтралитета для Украины невозможен, потому что нацисты сами себя денацифицировать не будут, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«В Китае живут китайцы, и даже император — китаец. В Австрии живут австрийцы, в Швеции живут шведы. И перед тек, как Швеция стала такой, как есть, она прошла через многие этапы… А сейчас, смотрите, опять оживляются все эти группы, которые с нами воевали — и финны, и шведы, говорят, что надо в НАТО, они там с «Ираном будут бороться» в Арктике, а что им еще делать?», — заявил Кургинян.

По его словам, даже с этими как бы «нейтральными» государствами вопрос очень непростой, поскольку у этих стран есть хоть какая-то основательность и тип жизни, который позволяет рассчитывать на то, что они будут спокойно существовать и Россию не трогать. Но это категорически не случай Украины.

«Здесь, я считаю, что это просто исключено. Во-первых, я хочу все-таки спросить, как это будет сочетать с денацификацией? Денацификацию кто будет проводить, сами нацисты? Мы создадим эту «нейтральную шведскоподобную» Украину, а денацификацию в ней будет проводить Ярош, или кто?», — задал ключевой вопрос политолог.

Далее Кургинян отметил, что Украина — это абсолютно подконтрольная подмандатная США территория, стало быть, возникает вопрос, с кем и какой Россия собирается заключать договор: с США, или с Украиной?

«Теперь не только подписи под «Минском» оказались полностью разрушены. А что было с Януковичем, когда все эти министры иностранных дел дали все гарантии? Значит, мы существуем в мире, где никакие договоренности ничего не стоят. Значит денацификацию будут проводить наш ограниченный контингент, как это происходило в ФРГ и ГДР, оккупационные зоны? Куда денутся 600−700 тыс. людей, которые прошли АТО?», — продолжил эксперт.

Он добавил, что на Украине и на Западе продолжается наращиваться милитаристическая истерика, и каким образом договор с Украиной все это прекратит, непонятно, а главное, непонятно, под чьи гарантии все это будет осуществляться. И если речь о договоренностях, встает вопрос, зачем было начинать военную спецоперацию?

Осложняется ситуация тем, что Запад сознательно осуществлял милитаризацию Украины, помогая ей разрабатывать биологическое и ядерное оружие, и если Россия допустит с действующей украинской властью какие-то договоренности, без ее капитуляции и смены, то процесс милитаризации будет не только продолжен, но и многократно усилен.