Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Маркировку аккаунтов некоторых государственных СМИ России и Белоруссии начнёт руководство социальной сети Twitter. Об этом 16 марта сказано в заявлении вице-президента компании Шинейд МакСуини, которое она выложила в своём микроблоге.

Twitter Rutwitter.com

МакСуини прояснила, что в связи с ситуацией на Украине пользователи имеют право знать, связана ли учётная запись того или иного СМИ с государственными лицами. По мнению МакСуини, чёткое понимание того, какие СМИ контролируются государством, может иметь решающее значение в сложный период.

«Чтобы выполнять эту миссию, мы будем маркировать государственные и связанные с ними СМИ, и медиа стран, вовлеченных в межгосударственный конфликт в дополнение к тем странам, к которым мы уже применяем эти условия. Эти действия помогут нам обеспечить наличие объективного контекста в сообщениях о глобальных конфликтах», — полагает МакСуини.

По словам вице-президента Twitter, с платформы уже были удалены около 50 тыс. видеозаписей, которые, как оказалось после проверки, не имели никакого отношения к происходящему сегодня на Украине.

Кроме того, по словам МакСуини, компания отслеживает некорректное поведение участников дискуссий и спам. По словам МакСуин, на сегодняшний день было удалено около 75 тыс. таких аккаунтов.

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