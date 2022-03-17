Биробиджан, 17 марта, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Жителей столицы Еврейской автономии просят обращаться в региональный Энергосбыт за перерасчётом стоимости услуг отопления. Дома в городе подключили к теплу после вынужденного перерыва, связанного с аварией на теплосетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Achgrad.ru Отопительный сезон

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«Было принято решение возобновить подачу тепла, чтобы избежать перемерзания системы. Энергетики подключили к теплу 230 многоквартирных жилых домов и 30 социальных объектов. Школы и детские сады продолжили работу в штатном режиме. Управлению образования поставлена задача вести мониторинг температурного режима в детсадах и школах», — отметил глава города Максим Семёнов.

Горожан предупредили, что, если в их квартирах не потеплело, нужно обращаться к коммунальщикам с просьбой проверить систему. Людям обещают сделать перерасчёт в квитанциях за март.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартирах порядка 35 тыс. жителей столицы Еврейской АО отключали отопление. Услуга не предоставлялась для 380 жилых домов. Причиной стал прорыв на теплотрассе.