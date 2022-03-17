Магадан, 17 марта 2022, 04:39 — REGNUM В Магаданской области определили территории, которые в 2022 году комплексно благоустроят в рамках федеральной программы «1000 дворов», сообщили в правительстве региона.
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Всего выбрано 17 дворов — по одному в каждом городском округе и девять в Магадане.
Уже готовы и в разработке сметные документации для дворов в поселках Усть-Омчуг, Эвенск, Стекольный, Ола, Омсукчан, Ягодное и в Сусумане.
В Магадане обновят девять дворов на общую сумму 63 млн 528 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке началась реализация федерального проекта «1000 дворов». В этом году планируется комплексное благоустройство шести дворов в пяти муниципалитетах.