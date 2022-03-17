Донецк, 17 марта, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Украинские боевики в течение 15 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Уточняется, что под обстрел украинских карателей попали населенные пункты Ясиноватая и Красный Партизан. По первому боевики выпустили восемь снарядов калибра 122 мм, по второму — шесть. Сведений о пострадавших не приводилось, местные власти оценивают ущерб от обстрелов украинской артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта от обстрелов со стороны украинских боевиков в ДНР погибли два мирных жителя. Еще три человека получили ранения. Кроме того, повреждения получили 20 жилых домов и один объект инфраструктуры.