Анадырь, 17 марта, 2022, 04:27 — ИА Регнум. На Чукотке началась реализация федерального проекта «1000 дворов». В этом году планируется комплексное благоустройство шести дворов в пяти муниципалитетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Цитата из к/ф «Вся Чукотка. Озёрный». реж. Евгений Басов. 2019. Россия Лайка

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Уже заключено соглашение с Минвостокразвития о предоставлении межбюджетного трансферта, также подписаны соглашения с органами местного самоуправления. Объём федерального финансирования в рамках проекта составляет 43 млн рублей.

По одной дворовой территории отремонтируют в Билибино, посёлках Угольные Копи, Эгвекинот и Провидения, ещё две — в Певеке.

Из федерального бюджета по линии Минвостокразвития на благоустройство дворов всем 11 регионам Дальнего Востока выделено 7 млрд рублей.

Первые дворы, благоустроенные по программе «1000 дворов», будут сданы в ноябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» в столице региона реализуется плохо.