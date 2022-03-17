Тюмень, 17 марта, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Тюменцы, отдыхающие в Египте, не могут вернуться домой. Об этом сообщает телеканал «Тюменское время».

Египет

Из Египта не могут вылететь около 300 тюменцев. Их переселили в бюджетный отель. Проживание и питание оплачивает туроператор. Отдыхающие в Шарм-Эль-Шейхе жалуются на невозможность снять деньги с банковских карт и большие очереди в ресторане отеля.

«Очередь за горячим — по 20−30 минут, что здесь происходит — это неимоверный ужас. Когда мы заселились, у нас из крана побежала чёрная вода», — сообщил телеканалу тюменский турист.

Президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская пояснила: основная проблема в том, что половина авиабортов находится в лизинге.

«Эти борта могут изымать. Они прилетят в другую страну, борт изымут, самолёт не сможет подняться в небо. Сейчас рейсы выполняют те борта, которые находятся в собственности авиакомпании», — уточняет Любовь Матиевская.

Ростуризм обещает наладить вывозные рейсы до конца марта. Самостоятельно улететь получается лишь у единиц, так как обратная дорога домой на воздушных суднах иностранных авиакомпаний обходится как минимум в 200 тысяч рублей на человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 80% организованных туристов из России, что составляет порядка 75 тыс. человек, туроператоры уже вывезли из-за границы .