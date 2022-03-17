Тбилиси, 17 марта, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Цена пшеницы в Грузии за последнее время существенно выросла, и в связи с этим, ожидается рост цен на хлеб, сообщает 16 марта грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Параллельно с событиями на Украине цены на пшеницу выросли на 40%. Это рекордный рост за последние 14 лет. Пшеница поступает в Грузию с Украины и из России. Эксперты говорят, что исходя из вышесказанного, следует ожидать повышения цен на хлеб в ближайшем будущем, особенно, когда в стране есть только месячный запас пшеницы.

«У нас есть месячный запас пшеницы, он должен быть пополнен из Казахстана. Рассматривается возможность закупки пшеницы в Румынии, а в в долгосрочной перспективе и — в США. Если цена на пшеницу влияет на цену хлеба, государство должно реализовать программу субсидирования», — говорят эксперты. Цена на хлеб в Грузии будут зависеть от страны, из которой правительство будет импортировать пшеницу, и будут ли правительством осуществляться субсидирование, что неоднократно было обещано населению страны.