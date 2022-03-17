Киев, , 04:09 — REGNUM Дату своего выступления перед немецким парламентом (бундестагом) назвал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом украинский лидер сообщил 17 марта в своём видеообращении, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Зеленского, он выступит перед германским бундестагом утром 17 марта. Как заявил украинский лидер, целью его выступления будет борьба за ещё большую поддержку своей страны.

Выступление Зеленского состоится в видеоформате.

Президент Украины уже выступал по видеосвязи перед Конгрессом США и парламентом Канады. Кроме того, он планирует выступить и перед японским парламентом, но дата пока не определена. Кроме того, ряд израильских СМИ сообщил о готовящемся выступлении Зеленского перед депутатами Кнессета, которое запланировано на 20 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Американский сервис Netflix объявил о запуске в США сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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