Даллас, США, 17 марта, 2022, 04:02 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек стали жертвами столкновения пикапа и микроавтобуса в американском штате Техас, 16 марта передал телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

В микроавтобусе ехали члены мужской и женской университетских команд по гольфу. Шестеро из них погибли. ДТП также унесло жизни водителя пикапа и несовершеннолетнего пассажира транспортного средства. Еще два студента получили серьезные травмы.

По предварительной информации, пикап выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, после чего они загорелись. Причины случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта два человека погибли в Селенгинском районе Бурятии в результате дорожной аварии с участием автомобиля Toyota Mark II и микроавтобуса Fiat Ducato.