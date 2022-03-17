Тбилиси, , 03:56 — REGNUM Мэрия Тбилиси намерена проявлять заботу о гражданах Украины, находящихся в грузинской столице, сообщает 16 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Здание городского муниципального собрание. Тбилиси LeontinaVarlamonva

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Украинцам, которые не могут вернуться на родину из-за проведения специальной военной операции, городской муниципалитет, помимо прочего, предлагает бесплатный общественный транспорт.

Для маленьких украинцев мэрия обещает предоставить бесплатный детский сад. Ранее в здании городского муниципального собрания состоялся праздник для украинских детей. Мэрия подарила им игрушки и угостила сладостями.