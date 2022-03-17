Анадырь, , 03:57 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку властей Чукотки на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки на досрочное выполнение программы по переселению из аварийного и ветхого жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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До конца 2024 года в округе должны расселить людей из аварийного и ветхого жилья, которое признали таким к 2017 году — всего 559 человек, проживающих в 214 квартирах общей площадью 8,09 тыс. кв. метров. Правительство Чукотки решило ускорить выполнение программы и завершить её на год раньше.

На это Фонд ЖКХ выделит 512 млн рублей, ещё 1,4 млрд рублей предусмотрены в бюджете округа. Расселение планируется в Анадырском и Билибинском районах, в Провиденском городском округе и в трёх селах Чукотского района — Лаврентия, Нешкан и Уэлен.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Чурапча в Якутии завершено строительство многоквартирного дома. Квартиры в нём получили в том числе 12 семей, ранее живших в аварийных домах.