Рабат, 17 марта, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Полиция Марокко арестовала пять человек по подозрениям в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

Сообщается, что ряд спецопераций прошел в пяти населенных пунктах королевства. В их ходе были задержаны пять человек, которых подозревают в подготовке террористических актов на территории Марокко. Также подозреваемые призывали к физическим расправам над силовиками и чиновниками.

Отмечается, что задержанных поместили под арест на время расследования. В настоящее время расследованием занимается прокуратура Марокко.