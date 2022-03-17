Красноярск, , 03:45 — REGNUM В четверг, 17 марта, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −4… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Лестница на Торгашинский хребет Пресс-служба правительства Красноярского края

В 07:35 на Театральной площади было — 15 °C.

Ночью с 17 на 18 марта ожидается до −15… −13 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с. Давление — 748 мм рт. ст.

В пятницу, 18 марта, в Красноярске до −8… −4 °C, облачно, небольшой снег. Ночью — до −14… −11 °C.

В субботу, 19 марта, в Красноярске ожидается до −7… −3 °C днём и до −11… −6 °C ночью. Облачно, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 17 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается порывистый южный ветер до 15−28 м/с.

17−18 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Читайте также: Самая длинная красноярская лестница попала в Книгу рекордов России