Владикавказ, , 03:47 — REGNUM В рамках приватизационных торгов 21 апреля 2022 года с молотка планируется реализовать 84 850 именных акций АО «Севкавгеохимия», что составляет 100% уставного капитала компании. Торги стартуют с начальной ценой — 37,035 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта АО «Российский аукционный дом».

Торги (сс) CWitte

При этом шаг аукциона составляет 1,5 млн рублей. Уточняется, что при подаче единственной заявки, продажа будет признана несостоявшейся, но «договор купли-продажи с единственным участником не заключается».

У предприятия, учрежденного в 2017 году, в активе — земельные участки, в том числе площадью 67 401 кв. м, и три административных здания.

На сегодня акции находятся в федеральной собственности. Основанием для приватизации является распоряжение правительства РФ от 22 сентября 2021 года №2647-р.

Напомним, ранее на продажу также выставили уникальный завод «Звезда-редуктор» из Санкт-Петербурга. В рамках этого тендера почти за 2,5 млрд рублей планируют продать 93% акций. Завод среди прочего производит детали для кораблей ВМФ России.