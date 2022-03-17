Владикавказ, 17 марта, 2022, 03:47 — ИА Регнум. В рамках приватизационных торгов 21 апреля 2022 года с молотка планируется реализовать 84 850 именных акций АО «Севкавгеохимия», что составляет 100% уставного капитала компании. Торги стартуют с начальной ценой — 37,035 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта АО «Российский аукционный дом».

(сс) CWitte Торги

При этом шаг аукциона составляет 1,5 млн рублей. Уточняется, что при подаче единственной заявки продажа будет признана несостоявшейся, но «договор купли-продажи с единственным участником не заключается».

У предприятия, учрежденного в 2017 году, в активе — земельные участки, в том числе площадью 67 401 кв. м, и три административных здания.

На сегодня акции находятся в федеральной собственности. Основанием для приватизации является распоряжение правительства РФ от 22 сентября 2021 года №2647-р.

Напомним, ранее на продажу также выставили уникальный завод «Звезда-редуктор» из Санкт-Петербурга. В рамках этого тендера почти за 2,5 млрд рублей планируют продать 93% акций. Завод среди прочего производит детали для кораблей ВМФ России.