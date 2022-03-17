Сантьяго, , 03:42 — REGNUM Сенат Чили (верхняя палата парламента) разрешил вновь продлить действие режима чрезвычайного положения из-за миграционного кризиса и роста преступности в ряде чилийских регионов. Об этом законодательный орган сообщил 16 марта на своем сайте.

Флаг Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее указанное предложение согласовала Палата депутатов Чили (нижняя палата парламента). В пользу продления высказались 39 сенаторов. Еще один парламентарий выступил против, а двое других — воздержались.

Режим ЧП продолжат соблюдать в провинциях Арика, Паринакота, Тамаругаль и Эль-Лоа. Он действует на севере Чили с 16 февраля и позволяет использовать вооруженные силы для охраны правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта новый президент Чили Габриэль Борич призвал ввести квоты на прием мигрантов из Венесуэлы, распределяя их между странами Латинской Америки.

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