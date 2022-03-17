Нью-Йорк, США, , 03:38 — REGNUM Как минимум 400 бронежилетов были украдены у украинской неправительственной организации Ukrainian congress committee of America в Нью-Йорке. Об этом 16 марта сообщили журналистам в городском управлении полиции.

Бронежилет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сигнал о краже в здании, расположенном по адресу 203 Вторая авеню, был получен полицией около 09:00 16 марта. По прибытии на место происшествия было установлено, что неизвестные похитили 400 пуленепробиваемых бронежилетов. В настоящее время идёт расследование причин и обстоятельств инцидента.

Кто передал украинской НКО бронежилеты, не сообщается. На настоящее время задержаний, связанных с произошедшим, не проводилось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух раненых в Музее современных искусств в Нью-Йорке в результате нападения бывшего сотрудника музея.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке мужчина ранил двух сотрудников Музея современного искусства