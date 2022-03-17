Бразилиа, , 03:27 — REGNUM Решение повысить ставку рефинансирования до 11,75% годовых в Бразилии принято комитетом по монетарной политике бразильского центрального банка 16 марта. Об этом сообщается на сайте упреждения.

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Ставка была увеличена на один процентный пункт. В центробанке пояснили, что такой шаг был сделан из-за «ухудшения внешней обстановки», включая ситуацию вокруг Украины, которая привела «к существенному сокращению финансовых возможностей и повышению неопределенности в мировой экономике».

В организации также отметили, что кризис, вызванный сбоем в цепочках поставок, может привести к еще большему уровню инфляцию во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Бразильская ассоциация водителей транспортных средств подала в суд Федерального округа Бразилии, требуя приостановить чрезмерное повышение цен на топливо в стране.

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