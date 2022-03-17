Самара, , 03:28 — REGNUM В Самарской области пытаются начать банкротное производство в отношении ООО «Балашовский консервный завод». Иск арбитраж региона пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Pixabay.com

Претензии ООО «Скорпион» появились в базе суда 11 марта 2022 года. Сумма претензий указана довольно низкая, которой недостаточно для банкротного дела, — чуть более 41 тыс. рублей, но, возможно, что в базе суда опечатка.

В едином госреестре юридических лиц самарский завод зарегистрирован в апреле 2019 года. Уставный капитал составляет 30 303,03 рубля. Владельцы — директор Наталья Солнцева с долей 67% и Олег Беспалов.

Напомним, ранее была сделана попытка инициировать банкротное дело в отношении схожего белгородского предприятия.