Нью-Йорк, США, 17 марта, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 марта ростом на фоне итогов заседания ФРС. Больше других вновь прибавил Nasdaq.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 518,76 пункта (1,55%), до уровня 34 063,10 пункта. S&P 500 подорожал на 95,50 пункта (2,24%), до уровня 4357,95 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 487,93 пункта (3,77%), до уровня 13 436,55 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 марта ростом.

Читайте также: Укреплению рубля способствует затихание санкционной канонады