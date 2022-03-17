Рустави, Грузия, , 03:27 — REGNUM В грузинском городе городе Рустави намерены увеличить финансирование работы с детьми, больными аутизмом, сообщает 16 марта грузинский телеканал «Рустави 2».

Грузинский лари Иван Шилов © ИА REGNUM

Из городского бюджета на программу для детей с аутизмом дополнительно выделят на 50 000 лари ($15,5 тыс). Мэрия Рустави будет финансировать 17 часов терапии в месяц для детей, пользующихся программой. Мэрия покроет расходы на обучение этих детей в спортивных и художественных кружках.

На данном этапе в программе участвуют 170 детей с аутизмом, к концу года их число увеличится до 200.