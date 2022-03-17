Петропавловск-Камчатский, , 03:21 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Землетрясение Smchealth.org

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 130 километрах от села Запорожье. Глубина залегания очага сейсмособытия составляла 49 километров. По предварительным данным, пострадавших или повреждений инфраструктуры не фиксировалось. Местные жители также не обращались в экстренные службы из-за землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта землетрясения магнитудой 5,8 произошло в Иране. Его очаг находился в 58 километрах от города Бандар-э-Ленге на глубине десяти километров. Сведений о пострадавших не поступало.