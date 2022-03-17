Москва, , 03:17 — REGNUM Арбитраж Москвы в споре на 107 млн рублей отказал Министерству обороны России. Данную сумму истец требовал взыскать с АО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Решение судьи Паньковой может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Судом решено «в удовлетворении иска отказать полностью». Речь шла о взыскании 107 089 826,67 рубля, но подробности ещё не сообщались. Обнародована только результативная часть вердикта.

Напомним, спор слушался с ноября 2021 года.

Также претензии к авиахолдингу 9 марта 2022 года выставил новосибирский завод «Электросигнал». Он требует взыскать с ответчика более 604 тыс. рублей.

А 18 мая суд рассмотрит ещё один иск министерства к «Сухому» — на 360 млн рублей. Речь идёт о взыскании неустойки.