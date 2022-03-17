Токио, 17 марта, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, ещё 92 пострадали в результате подземных толчков магнитудой 7,3, которые были зафиксированы на северо-востоке Японии. Об этом 17 марта сообщают пресс-службы спасательных служб в пострадавших префектурах.

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что оба погибших были пожилыми людьми из префектуры Мияги, они упали во время землетрясения. Среди пострадавших как минимум три человека находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, сообщается, что около 41 тыс. домов в префектурах Фукусима и Мияги на северо-востоке страны продолжают оставаться без энергоснабжения. Кроме того, в данных префектурах была объявлена угроза цунами, но до берега дошла волна высотой около 20 см.

В настоящее время все предупреждения о цунами сняты, но сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю стоит опасаться сильных афтершоков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате землетрясения магнитудой 7,3 на северо-востоке Японии.