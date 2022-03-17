Петропавловск-Камчатский, , 03:14 — REGNUM Впервые суд Петропавловска-Камчатского принял решение по уголовному делу в отношении местного жителя за дискредитацию Вооруженных Сил России в ДНР и ЛНР, дискредитацию использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде столицы Камчатки.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Житель Петропавловска-Камчатского 6 марта вышел на одиночный пикет около стелы «Город Воинской Славы». Он держал в руках плакат с протестными лозунгами.

Суд признал его виновным и назначил штраф в сумме 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь лет Россия пыталась заявить о правах русскоязычных граждан Украины и терпела оскорбления, унижения. Такое мнение высказал полковник МЧС в отставке, председатель домового комитета Андрей Похилов.