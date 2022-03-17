Вашингтон, 17 марта, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Американский сервис Netflix объявил о запуске в США сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила компания на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Вы просили, и он вернулся! «Слуга народа» снова доступен на Netflix в Штатах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что права на показ Netflix приобрел еще в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский должен был выступить перед американским Конгрессом. Также он запланировал выступления перед законодательными органами Германии и Японии.