Кишинёв, , 03:07 — REGNUM Ситуация на Украине может привести к исчезновению гречневой крупы в магазинах Молдавии, заявил молдавский министр экономики Серджиу Гайбу 16 марта в эфире телеканала TV-8.

Гречка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он отметил, что гречку не выращивают в республике, а основными ее производителями являются Россия и Украина. По оценке Гайбы, запасы крупы в стране закончатся «в ближайшее время».

Вместе с тем министр опроверг информацию о том, что Молдавия может столкнуться с дефицитом других видов круп. Гайба также заверил, что недостаток соли, который образовался в республике, будет ликвидирован, поскольку за последние несколько дней в страну ввезли приблизительно 300 тонн указанного продукта.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва просит Минск поставить ей муку, гречку и соль.

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