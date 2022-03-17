Тюмень, , 03:00 — REGNUM В Тюмени Калининский районный суд ограничил в правах и взыскал алименты с родителей 15-летнего подростка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Мальчик (сс) Free-Photos

С подачи руководства одной из тюменских школ органы социальной защиты выявили в Тюмени настоящего «Маугли». Мальчик, проживающий в доме на улице Полевой, никогда не ел вдоволь, годами безвылазно находился в квартире, никогда не ходил в школу и сильно отстает в развитии. До такого состояния его довели собственные родители. При этом его мать нигде не работает и ведёт затворнический образ жизни. Чтобы вызволить подростка, сестра затворницы долго уговаривала её открыть двери квартиры.

Врач-психиатр выявил отклонения у матери ребёнка. На суде женщина заявила, что её сын не посещал школу, так как у неё не было денег его туда собрать. Она добавила, что бывший муж «применяет к ней насилие, а ребенка бьёт злая свекровь, которая намеревается выселить её с сыном из своей квартиры». На самом деле отец подростка давно проживает в Москве и не поддерживает с семьёй отношения. Избивать тюменку он не мог, так как находился за тысячи километров от Тюмени.

Подросток передан для дальнейшего жизнеустройства в органы опеки, попечительства и охраны прав детства. С ним занимается сейчас детский психолог.

Суд ограничил родителей подростка-«Маугли» в правах. Если они не исправятся в течение шести месяцев после судебного решения, то опека вправе подать иск уже о лишении супругов родительских прав.

Тем временем СУ СКР по Тюменской области возбудило доследственную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действий матери ребёнка.