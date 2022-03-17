Тегеран, , 02:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано сейсмологами в южной части Ирана. Об этом 17 марта сообщает геологическая служба США (USGS).

Землетрясение Smchealth.org

Подземные толчки были зафиксированы в 02:15 мск, эпицентр располагался в 58 км на юго-восток от города Бандар-э-Ленге, где проживает около 23 тыс. человек. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром — Бандар-Аббас (проживает около 352 тыс. человек), располагался в 164 км на восток от него. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате землетрясения на северо-востоке Японии.

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