Нью-Дели, , 02:49 — REGNUM Индия рассматривает вопрос об импорте из РФ около 15 млн баррелей сырой нефти, 17 марта сообщает издание Business Standard со ссылкой на свои источники.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Сделка, предположительно, будет проводиться в рублях или рупиях. Ранее индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури объявил, что Нью-Дели ведет переговоры о закупке российской нефти с дисконтом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта агентство Reuters распространило информацию о том, что норвежская нефтегазовая компания Equinor (прежнее название Statoil) объявила о временном отказе от приобретения нефти у России.

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