Нью-Дели, 17 марта 2022, 02:49 — REGNUM Индия рассматривает вопрос об импорте из РФ около 15 млн баррелей сырой нефти, 17 марта сообщает издание Business Standard со ссылкой на свои источники.

Российская нефть
Российская нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM

Сделка, предположительно, будет проводиться в рублях или рупиях. Ранее индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури объявил, что Нью-Дели ведет переговоры о закупке российской нефти с дисконтом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта агентство Reuters распространило информацию о том, что норвежская нефтегазовая компания Equinor (прежнее название Statoil) объявила о временном отказе от приобретения нефти у России.

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