Нью-Дели, 17 марта, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Индия рассматривает вопрос об импорте из РФ около 15 млн баррелей сырой нефти, 17 марта сообщает издание Business Standard со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Сделка, предположительно, будет проводиться в рублях или рупиях. Ранее индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури объявил, что Нью-Дели ведет переговоры о закупке российской нефти с дисконтом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта агентство Reuters распространило информацию о том, что норвежская нефтегазовая компания Equinor (прежнее название Statoil) объявила о временном отказе от приобретения нефти у России.