Вашингтон, 17 марта 2022, 02:47 — REGNUM Белый дом США допускает возможность исключения Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана из списка террористических организаций, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Иран
Иран
Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом источники утверждают, что это не связано с возможным заключением новой сделки по ядерной программе Ирана. Тем не менее Вашингтон и Тегеран пока не пришли к единому мнению по этому вопросу. Однако Вашингтон оставляет за собой право пересмотреть статус КСИР, если заподозрит Иран в невыполнении договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта командующий подразделением специального назначения «Кодс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Гаани заявил, что ракетным ударом по Эрбилю Тегеран уничтожил базу израильской разведки МОССАД.