Вашингтон, 17 марта, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Белый дом США допускает возможность исключения Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана из списка террористических организаций, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

При этом источники утверждают, что это не связано с возможным заключением новой сделки по ядерной программе Ирана. Тем не менее Вашингтон и Тегеран пока не пришли к единому мнению по этому вопросу. Однако Вашингтон оставляет за собой право пересмотреть статус КСИР, если заподозрит Иран в невыполнении договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта командующий подразделением специального назначения «Кодс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Гаани заявил, что ракетным ударом по Эрбилю Тегеран уничтожил базу израильской разведки МОССАД.