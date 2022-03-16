Токио, 17 марта, 2022, 02:35 — ИА Регнум. До трёх человек возросло число жертв землетрясения магнитудой 7,3 на северо-востоке Японии. Об этом 17 марта сообщило нидерландское информационное агентство BNO News.

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В результате подземных толчков была нарушена подача электроэнергии в 130 тыс. домов в префектурах Фукусима и Мияги. В восточных префектурах, в том числе в столице Японии Токио, энергоснабжение было восстановлено. О серьёзных разрушениях инфраструктуры не сообщалось.

Жертвами землетрясения, по предварительным данным, стали три человека, пострадали 88 человек. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами в префектуре Фукусима. Сейсмологи предупредили о высокой вероятности новых подземных толчков в течение недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем в результате землетрясения магнитудой 7,3 в Японии.