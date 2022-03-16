Анкара, 17 марта, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Ситуация на Украине стала темой телефонного разговора турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского главы Владимира Зеленского. Об этом 16 марта передал телеканал NTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Посредник Эрдоган

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Эрдоган заявил, что продолжит содействовать организации встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Глава Турции также отметил, что Анкара стремится, как можно скорее, добиться прекращения огня на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с руководителем турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу.