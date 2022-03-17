Париж, , 02:09 — REGNUM Еще одна поездка на Украину не входил в планы президента Франции Эммануэля Макрона, заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан газете Le Parisien.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ничто не исключено, но это не предусмотрено в настоящий момент», — добавил он.

Глава французского внешнеполитического ведомства отметил, что необходимо заранее наметить результаты, к которым должны привести переговоры. При этом Ле Дриан отметил важность сохранения контактов Макрона с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что почти все страны ЕС, за исключением Франции, «легли» под США. По его словам, только президент Франции Эммануэль Макрон призывает Евросоюз двигаться к стратегической автономии.