Токио, , 02:08 — REGNUM Работа системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на японской атомной электростанции «Фукусима-2» восстановлена, 17 марта передает агентство Kyodo

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за сильного землетрясения на северо-востоке Японии остановился насос, который подвал воду для охлаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в результате землетрясения на северо-востоке Японии сработала пожарная сигнализация одного из отделений АЭС «Фукусима-1». Кроме того, из-за подземных толчков в стране частично сошел с рельсов скоростной поезд.

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