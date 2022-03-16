Токио, 17 марта, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Работа системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на японской атомной электростанции «Фукусима-2» восстановлена, 17 марта передает агентство Kyodo

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

Из-за сильного землетрясения на северо-востоке Японии остановился насос, который подавал воду для охлаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в результате землетрясения на северо-востоке Японии сработала пожарная сигнализация одного из отделений АЭС «Фукусима-1». Кроме того, из-за подземных толчков в стране частично сошел с рельсов скоростной поезд.