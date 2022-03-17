Тбилиси, 17 марта, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 16 марта на своей странице в «Фейсбуке» призвал нынешнего президента Саломе Зурабишвили отправиться на Украину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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«Я призываю Саломе Зурабишвили последовать примеру лидеров других стран, прибывших в Киев. Летите в Польшу, а оттуда отправляйтесь в украинскую столицу. Лично я готов обеспечить логистику её прибытия вместе с украинцами», — пишет Саакашвили.

Напомним, президент Украины призвал лидеров дружественных стран приехать в Киев и выразить поддержку Украине в такой форме.