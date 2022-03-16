Тюмень, 17 марта, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Тюменцы столкнулись с дефицитом в аптеках лекарственного препарата левотироксина натрия, который принимают при дефиците гормонов щитовидной железы. Об этом порталу 72.ru сообщили жители города.

Xconomy.com Лекарства

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Нет препаратов «L-тироксин» и «Эутирокс» и в онлайн аптеках.

«Прерывать курс нельзя. Препарат заканчивается. Мне хватит на пять дней. Действие лекарства накопительное. Поэтому после того как закончатся таблетки, организм сколько-то дней будет на этом накоплении гормон расходовать. Дальше будут неприятности», — сообщила тюменка изданию.

В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что дефицит левотироксина натрия в некоторых городах России связан с ажиотажным спросом. Если за весь 2021 год продано 11,5 млн упаковок данного препарата, а за два с половиной месяца 2022 года — уже около 12 млн упаковок.

«Дистрибьютеры страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием (МНН) «левотироксин натрия» производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5−10 раз», — отметили в Росздравнадзоре.

В аптечные сети препарат поступит в ближайшее время, уверяют в ведомстве.