Брюссель, , 01:54 — REGNUM На полях экстренного заседания глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе состоялись переговоры министров обороны США и Турции Ллойда Остина и Хулуси Акары. Об этом 16 марта заявляет пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Хулуси Акар Dvidshub.net

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Стороны обсудили ситуацию, возникшую в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также «единый ответ НАТО». В разговоре были отмечены «прочные двусторонние отношения» стран в сфере обороны.

Джона Кирби «Министр Остин поблагодарил Турцию за её вклад в НАТО, за публичные заявления Турции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за помощь народу Украины и усилия, направленные на посредничество в достижении мирного решения кризиса».

По итогам завершившегося в Брюсселе мероприятия, страны НАТО договорились продолжить поставки Киеву «значительные объёмы» различных военных средств. В частности, о передаче ВСУ дополнительных партий противотанковых ракет, а также переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak объявила Великобритания.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите Североатлантического альянса (НАТО), намеченном на 24 марта.

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