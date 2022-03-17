Донецк, , 01:54 — REGNUM По меньшей мере два мирных жителя погибли в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований (ВФУ) Украины 16 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Народная милиция ДНР.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Еще три человека пострадали. Украинские боевики обстреливали населенные пункты снарядами калибра 122 мм, а также минами калибра 120 и 82 мм. При обстрелах получили повреждения не менее 20 жилых домов, один объект инфраструктуры и одно транспортное средство.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта ВФУ обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике, используя минометы калибра 82 мм.

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