Токио, 17 марта, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Один человек погиб в японском городе Сома в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Мощное землетрясение привело к гибели одного человека в городе Сома», — говорится в сообщении.

При этом агентство Reuters приводит цифру около 69 пострадавших. Подробных сведений о числе пострадавших и погибших пока не поступало. Власти в настоящее время оценивают причиненный стихийным бедствием ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов Японии в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3. Объявлялась угроза цунами. По различным данным, подземные толчки вызвали волны высотой около одного метра.